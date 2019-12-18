При стычках возле Рады 17 декабря пострадали 23 силовика

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали во время столкновений возле Верховной рады 17 декабря. Об этом в среду сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

"Во время стычек возле Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Ярового, к медикам обратилось также 11 граждан, среди них один журналист.

При этом представитель МВД подчеркнул, что организаторы массовых мероприятий с участием большого количества граждан обещали не нарушать общественного порядка и провести мирное собрание. "Каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья или жизни человека", - сказал Яровой.

У здания Верховной рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект о земельной реформе во втором чтении, проходит многолюдная акция протеста. Вчера она переросла в столкновения с силовиками, 26 правонарушителей были задержаны, но потом отпущены, возбуждено уголовное дело. Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду, 18 декабря, перенести на 2020 год рассмотрение скандального закона о земельной реформе.