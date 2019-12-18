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Меркель: итоги "нормандской" встречи были недостаточны для снятия санкций против России

Канцлер Германии напомнила, что саммит ЕС принял решение о продлении ограничительных мер до июля 2020 года

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже удалось преодолеть "затишье", царившее на протяжении последних лет в урегулировании конфликта на востоке Украины, но результатов переговоров было недостаточно для снятия санкций против России. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

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"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - сказала она. Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер до июля 2020 года.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииСаммит "нормандской четверки" в Париже
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