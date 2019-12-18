Служба безопасности Украины утверждает, что республики Донбасса удерживают 250 человек

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Киев в рамках процесса обмена удерживаемыми лицами, который проходит на площадке минской контактной группы, добивается от республик Донбасса освобождения 250 человек. Об этом говорится в опубликованном в среду ответе Службы безопасности Украины на запрос украинского бюро "Радио Свобода".

В спецслужбе уточнили, что эти данные актуальны на 16 декабря. В конце октября в этом ведомстве сообщали, что в республиках Донбасса удерживают 245 человек.

В среду в Минске проходит очередное заседание контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение принятых на саммите "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже решений, в частности об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, республики Донбасса передали Киеву 73 человека. На встрече контактной группы 17 июля согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик.