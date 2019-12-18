{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Служба безопасности Украины утверждает, что республики Донбасса удерживают 250 человек

В спецслужбе уточнили, что данные актуальны на 16 декабря

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Киев в рамках процесса обмена удерживаемыми лицами, который проходит на площадке минской контактной группы, добивается от республик Донбасса освобождения 250 человек. Об этом говорится в опубликованном в среду ответе Службы безопасности Украины на запрос украинского бюро "Радио Свобода".

В спецслужбе уточнили, что эти данные актуальны на 16 декабря. В конце октября в этом ведомстве сообщали, что в республиках Донбасса удерживают 245 человек.

В среду в Минске проходит очередное заседание контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение принятых на саммите "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже решений, в частности об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, республики Донбасса передали Киеву 73 человека. На встрече контактной группы 17 июля согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Парламент ЛНР установил границы республики по границам Луганской области
Решение было принято единогласно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС