Парламент ЛНР установил границы республики по границам Луганской области

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Народный совет (парламент) Луганской народной республики в среду принял законопроект, который устанавливает границы ЛНР по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году.

Решение было принято единогласно. Документ вступит в силу в установленные законодательством сроки после подписания главой ЛНР Леонидом Пасечником, который внес его в парламент.

Выступая во вторник в Донецке на совместной пресс-конференции с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, Пасечник отметил, что референдум 2014 года, прошедший на всей территории Донецкой и Луганской областей, явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса "майданного" государственного переворота. Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

29 ноября парламент Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

После государственного переворота на Украине и свержения президента Виктора Януковича зимой 2014 года новые власти начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения.

В стремлении прекратить вооруженный конфликт в Донбассе лидеры России, Украины, Франции и Германии запустили минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.