Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной рады.

"Возвращен с подписью от президента", - сказано в сообщении.

Рада приняла указанный закон на внеочередном заседании 12 декабря. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа", комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки".

Действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который существует с 18 октября 2014 года и ранее уже неоднократно продлевался, должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов. Согласно минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям.

Зеленский на брифинге по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что закон об особом статусе будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для региона. Это, как отмечают эксперты, требует внесения изменений в закон об особом статусе и закрепления этого принципа в конституции страны. В РФ в свою очередь напоминают о необходимости согласовать все изменения с Донецкой и Луганской народными республиками.

Во вторник на этой неделе глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти еще около года. Корниенко заверил, что новый закон "будет согласован со всеми сторонами", однако не уточнил, с какими именно.