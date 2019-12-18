Трамп перед голосованием по импичменту надеется, что такое не повторится с его преемниками

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп перед голосованием по обвинительному заключению против него в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента выразил надежду, что подобное никогда не произойдет с будущими президентами США.

"Верите ли вы, что меня сегодня подвергнут импичменту левые радикалы, ничего не делающие демократы? - отметил президент в среду в Twitter. - Я не сделал абсолютно ничего неправильного! Читайте стенограммы [телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским]!"

"Это не должно больше никогда повториться с другим президентом. Помолимся!" - говорится в записи.

Нижняя палата Конгресса проголосует в среду по двум статьям обвинения против Трампа. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.