В Госдепе заявили, что США больше не требуют от Республики Корея $5 млрд на оборону

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вашингтон более не требует от Сеула пятикратного увеличения взносов на совместную оборону - до пяти миллиардов долларов. Об этом в среду заявил главный переговорщик Соединенных Штатов по вопросам распределения расходов на оборону Джеймс Дехарт на встрече с журналистами.

"Сумма [на оборонные расходы] будет отличаться от изначально озвученной, - цитирует агентство Yonhap комментарий Дехарта. - Эта цифра [$5 млрд] не та, которую мы обсуждаем на переговорах". Он также заявил, что "называемые южнокорейскими СМИ суммы не соответствуют содержанию консультаций США и Республики Корея". Кроме этого, представитель Госдепартамента высказался за увеличение срока действия соглашения об оборонных расходах, который на данный момент составляет один год.

На вопрос журналистов о требованиях Вашингтона к Сеулу об оплате военных операций США за пределами Корейского полуострова Дехарт заявил, что считает "уместным обсуждение сторонами данного вопроса, так как он напрямую касается обороны Южной Кореи". В частности, по его мнению, "США и Республике Корея стоит обсудить распределение расходов на переброску контингента, а также оснащение и подготовку военных к боевым операциям на Корейском полуострове".

Состоявшиеся в Сеуле 17-18 декабря переговоры США и Республики Корея о распределении расходов на совместную оборону закончились безрезультатно, после чего стороны приняли решение вернуться к ним в январе будущего года. Срок действия текущего соглашения по распределению военных расходов истекает 31 декабря. По данным южнокорейских СМИ, американская сторона требует от Сеула увеличить взносы до $5 млрд с тем, чтобы Южная Корея покрывала также расходы, связанные с совместными военными учениями и поддержкой семей американских военнослужащих.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон стал настаивать на повышении доли взносов Сеула на содержание американского контингента в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до $915 млн. В ноябре сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в 5 раз - до $4,7 млрд. Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. На данный момент на юге Корейского полуострова дислоцированы 28,5 тыс. американских военных.