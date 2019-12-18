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Дело Пола Уилана

Обвиняемого в шпионаже в РФ Пола Уилана уволили из компании BorgWarner

Его брат сообщил, что компания BorgWarner сократила должность, которую занимал Пол

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин США Пол Уилан лишился работы в американской компании BorgWarner. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном в среду братом задержанного Дэвидом.

"В минувшую пятницу компания BorgWarner сократила должность, которую занимал Пол, и после возвращения из России у него не будет ни дохода, ни работы", - указывается в сообщении.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числился руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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