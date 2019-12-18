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Адвокат Фирташа утверждает, что перевел $1 млн собственных средств помощнику Джулиани

По его словам, миллионная ссуда предназначалась для личных целей предпринимателя Льва Парнаса

ТАСС, 18 декабря. Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Ральф Изенеггер утверждает, что передал $1 млн предпринимателю Льву Парнасу, выполнявшему на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо Изенеггера.

"Все средства принадлежали мне, в этом случае я не действовал по поручению или от лица кого-либо из моих клиентов", - написал адвокат. По его словам, миллионная ссуда предназначалась для личных целей Парнаса.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информацию с заседания по делу Парнаса в Нью-Йорке, что бизнесмен получил кредит от самого Фирташа. Защита Парнаса заявляла, что упомянутая выше сумма была кредитом, предназначенным для жены обвиняемого.

Парнас был задержан в США в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Его подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. По данным агентства Bloomberg, Парнас в том числе занимался переводом материалов для Фирташа. Плата за эти услуги официально поступала через адвокатов украинского предпринимателя.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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