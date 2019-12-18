В ООН намерены внимательно следить за процедурой по делу об убийстве Шеремета

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека будет следить за тем, как осуществляется правовая процедура в связи с арестом подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявила в среду в Женеве, представляя доклад о ситуации в области прав и свобод на Украине, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

"Мы приняли к сведению произведенные на прошлой неделе аресты подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета", - сказала она, добавив: "Мы будем с интересом следить за соответствующей юридической процедурой".

Привлечение к ответственности имеет ключевое значение для обеспечения прав, и оно должно быть обеспечено, независимо от того, кем является тот, кто совершил противоправное деяние, пояснила Гилмор. Она обратила внимание на тот факт, что на Украине по-прежнему не привлечены к ответственности виновные в некоторых ранее совершенных нарушениях прав человека, в том числе в пытках и нападениях на журналистов и активистов. Заместитель верховного комиссара напомнила, в частности, о "безнаказанности за убийства и насильственные смерти" во время майданных протестов в Киеве и пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе.

Украинские правоохранительные органы объявили 12 декабря, что подозревают в убийстве Шеремета пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине. Киевский суд уже взял под стражу Антоненко, подозреваемого в организации убийства, и Кузьменко, которая по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь - был назначен круглосуточный домашний арест. Супруги Грищенко ранее уже находились под стражей по другому делу, в деле об убийстве Шеремета они пока фигурируют в статусе важных свидетелей.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет жизни проживал в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Также вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.