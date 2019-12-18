Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.

"Да, комитет принял этот законопроект 20 минут назад", - отметил он.

Изначально сенаторы должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Суть инициативы

Инициативу под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) представил еще в феврале председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина). С начала года законодатели не вносили в него правок. Так, в тексте содержится призыв "немедленно освободить украинских моряков", которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 7 сентября 2019 года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди этих лиц были и 24 украинских моряка.

Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Кроме того, американского лидера обязывают "публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины".

Законодатели также обязывают главу государства ввести санкции против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Речь идет об однократных вложениях в размере $1 млн, либо на $5 млн и более за период в 12 месяцев. Инициатива вводит санкции против лиц, "поддерживающих освоение запасов нефти в Российской Федерации" тем или иным образом.

Санкции против суверенного долга

Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с госучастием, банков, киберсектора и финансового сектора РФ. Часть рестрикций связана с приписываемым Вашингтоном Москве вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. Россия многократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней. Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Обезопасить членство в НАТО

Авторы документа также выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третей американских сенаторов. Законодатели запрещают вашингтонской администрации покидать альянс, пока сенаторы не примут соответствующую резолюцию.

Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

Ужесточение санкций

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против "политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности" в России, а также против тех, кто "сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве".

Сенаторы также требуют от вашингтонской администрации предоставлять доклады по различным вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности России. Таким образом, они намерены ужесточить принятый в США в 2017 году закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США рестрикций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

Низкая вероятность принятия

Инициатива пользуется поддержкой ряда сенаторов из обеих партий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) с весны призывал одобрить данный законопроект. Однако, согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%.

Предложенная группой сенаторов инициатива является усиленной версией аналогичного законопроекта, который те же законодатели пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в Сенате. В отличие от нынешнего законопроекта, в предыдущем говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ.