Демократы в Палате представителей отклонили предложение прекратить заседание по импичменту

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду отклонила предложение республиканцев о прекращении заседания, в ходе которого конгрессмены должны проголосовать по импичменту в отношении президента страны Дональда Трампа. Предложение поддержали 188 законодателей, 226 высказались против.

Заседание Палаты представителей, в конце которого состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа, началось в среду в 09:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно правилам, одобренным процедурным комитетом нижней палаты американского законодательного органа, на дебаты по резолюции об импичменте отведено шесть часов. Затем конгрессмены проголосуют отдельно по каждой из двух статей обвинения.

Пункты обвинения были утверждены юридическим комитетом Палаты представителей 13 декабря. Демократы инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.