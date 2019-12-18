Командующий ВМС США в Европе и Африке дал высокую оценку подводному флоту России

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия добилась за последние годы впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота. Это признал в среду на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

"Думаю, что россияне продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок. У них есть определенные [подводные лодки], обладающие чрезвычайно большим потенциалом. На ум приходит "Северодвинск". Это превосходная платформа, бросающая крупный вызов [потенциальному противнику]. Шесть новых субмарин класса Kilo в Восточном Средиземноморье и Черном море с гибридной дизель-электрической силовой установкой - последнее слово техники, очень малошумные, когда движутся на аккумуляторах, это бросает крупный вызов. Они несут крылатые ракеты "Калибр". К тому же Россия готовится принять на вооружение такие ракеты повышенной дальности. Можете ознакомиться с публично доступными данными о них. У них дальность свыше 1,5 тыс. км. Это примерно как ракета Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей", - сказал военачальник.

Он сам является моряком-подводником. Фогго не только командует американскими ВМС в Европе и Африке, но и возглавляет Командование объединенными силами НАТО в Неаполе.

С точки зрения адмирала, соперничество между Россией и Западом в Атлантике обостряется. "Мы теперь ведем четвертую битву за Атлантику", - считает Фогго. Под тремя другими он имел в виду Первую и Вторую мировые войны, а также холодную войну.

"Мы видим всплеск активности ВМФ Российской Федерации. Мы такого не видели долгое время", - отметил при этом Фогго. "Россия продолжает вкладывать средства в подводный флот. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО. И в действительности у них [россиян] достаточно хорошо получается", - заявил адмирал.

В связи с этим он утверждал, что "подводный флот США все еще имеет конкурентное преимущество". "Мне кажется, мы лучшие в мире <...> И нам надо продолжать занимать такие позиции", - добавил военачальник.