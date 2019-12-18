Палата представителей отвергла резолюцию, осуждающую действия демократов по импичменту

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США отказалась обсуждать резолюцию республиканцев, осуждающую действия председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ, от штата Нью-Йорк) и главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния) за их действия в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Документ был предложен лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти (от штата Калифорния). В ответ демократы предложили снять резолюцию с обсуждения, за что высказались 226 законодателей, против - 191.

В резолюции Надлер и Шифф обвиняются в "злоупотреблении и превышении своих полномочий председателей комитетов".

"То, что демократы делают сегодня, то, что они делают в течение двух с половиной лет, - это обесценивание [понятия] импичмент. Для них это вопрос политической выгоды, а не верховенства закона", - написал позднее Маккарти на своей странице в Twitter.

Заседание Палаты представителей, в конце которого состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа, началось в среду в 09:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно правилам, одобренным процедурным комитетом нижней палаты американского законодательного органа, на дебаты по резолюции об импичменте отведено шесть часов. Затем конгрессмены проголосуют отдельно по каждой из двух статей обвинения.

Пункты обвинения были утверждены юридическим комитетом Палаты представителей 13 декабря. Демократы инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.