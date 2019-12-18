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Начало процедуры импичмента Трампа

В Палате представителей Конгресса США начались шестичасовые дебаты по импичменту

Дискуссия должна закончиться голосованием по каждой из двух статей обвинения против президента США
Описание
© House TV via REUTERS

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Члены палаты представителей Конгресса США в ходе проходящего в среду заседания перешли к дебатам по импичменту в отношении президента страны Дональда Трампа. Шестичасовая дискуссия должна закончиться голосованием по каждой из двух статей обвинения против главы вашингтонской администрации - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

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24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, оно будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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