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Политический кризис в Боливии

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса

Эво Моралес AP Photo/Natacha Pisarenko
Описание
Эво Моралес
© AP Photo/Natacha Pisarenko

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура Боливии выдала в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Фотографию документа опубликовал в Twitter министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо.

Согласно тексту документа, решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в Буэнос-Айрес, где ему был предоставлен статус беженца.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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