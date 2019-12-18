Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура Боливии выдала в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Фотографию документа опубликовал в Twitter министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо.

Согласно тексту документа, решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в Буэнос-Айрес, где ему был предоставлен статус беженца.