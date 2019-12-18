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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп обвинил демократов во лжи и нападении на США и Республиканскую партию

Соответствующий пост в Twitter президент США опубликовал вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов по импичменту

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в "ужасной лжи", а также нападении на Соединенные Штаты и Республиканскую партию.

"Такая ужасная ложь со стороны... ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!", - написал Трамп у себя в Twitter, используя в сообщении только заглавные буквы. Пост был опубликован вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов по импичменту, по итогам которых законодатели должны будут проголосовать по двум статьям обвинения против главы вашингтонской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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