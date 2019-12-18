На Украине демонтировали последний памятник Калинину

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Последний на Украине памятник бывшему главе советского государства Михаилу Ивановичу Калинину был демонтирован в Днепропетровской области. Об этом сообщила в среду украинская служба радио "Свобода".

Памятник был снят с пьедестала в селе Широкое Софиевского района, сообщил радиостанции Вадим Поздняков, руководитель общественной организации "Рассвет", которая занимается сносом монументов советского прошлого с целью "декоммунизации" Украины.

Радикалы потребовали от местных властей демонтировать памятник Калинину. Они пообещали снести статую сами, если их требование не будет выполнено. "Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца", - сказал Поздняков, бывший участник "евромайдана".

Кроме того, в среду Вадим Поздняков сообщил на своей странице в Facebook, что члены его организации демонтировали один из последних на Украине памятников лидеру большевиков, председателю Совнаркома СССР Владимиру Ленину в селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области. В той же записи в Facebook Поздняков пообещал до весны 2020 года снести все памятники Ленину на Украине. Ранее в среду пресс-служба Национальной полиции Харьковской области сообщила, что неизвестные в городе Харькове сбросили с пьедестала и разбили памятник русскому советскому писателю Максиму Горькому.

Михаил Иванович Калинин (1875-1946) - российский и советский революционер-большевик. С 1920-го до 1938 года он занимал должность председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР, а с 1938 года до своей смерти в 1946 году был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Будучи номинальным главой советского государства, он был известен как "всесоюзный староста".

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.