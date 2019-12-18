Помпео заявил, что готов выступить в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что готов выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов.

Его попросили прокомментировать проходящее в среду обсуждение двух статей обвинения против американского лидера в Палате представителей Конгресса США. "Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях [в Конгрессе США], если это целесообразно и требуется по закону. Госдепартамент все это время [следовал закону] и продолжит это", - заявил Помпео на пресс-конференции по итогам прошедшего в Вашингтоне очередного раунда индийско-американского диалога в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.