В МИД ДНР заявили, что Киев не представил предложения по новым участкам разведения

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Киев на состоявшейся в среду в Минске встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины не представил предложения по новым участкам разведения в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"С нашей стороны были предложения, с украинской стороны предложения не прозвучали", - сказала она в беседе с журналистами после переговоров.

Встреча в Минске стала первой после саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Как предполагалось, контактная группа должна была заняться выполнением принятых на саммите решений, в частности, об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года, согласовании новых участков отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе, а также обеспечении устойчивого прекращения огня в регионе.

Переговоры по обмену пленными

Участникам контактной группы не удалось договориться по числу подлежащих обмену пленных.

"По количеству людей для обмена не договорились, так как Киев не осуществил верификацию. Должна быть верификация всех людей", - сказала Никонорова.

По ее словам, работа по этому вопросу продолжится в режиме видеоконференции. "Мы договорились по обмену пленными действовать в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции", - сказала она.

Следующее заседание контактной группы

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины проведет следующее заседание 16 января. Об этом сообщила пресс-служба МИД Донецкой народной республики в Telegram-канале.

"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 16 января 2020 года", - говорится в сообщении.