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Глава Пентагона: объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане пока нет

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Пентагон пока не делает никаких объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, а также министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мне нечего объявить по поводу Афганистана", - сказал он. "Когда решение будет принято, и если оно будет принято, мы быстро оповестим об этом СМИ в надлежащее время и в надлежащем месте", - уточнил Эспер.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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