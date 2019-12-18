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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: Макконнелл обещал на этой неделе назвать дату начала процедуры импичмента в Сенате

Источники телекомпании считают наиболее вероятным сроком перехода процедуры импичмента из Палаты представителей в Сенат неделю, начинающуюся 6 января 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл намерен к завершению текущей недели объявить дату начала процедуры импичмента в верхней палате Конгресса США. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Макконнелл информировал о своих планах однопартийцев во вторник. Если упомянутая выше дата будет оглашена в конце текущей недели, то у членов верхней палаты Конгресса будет возможность уйти на двухнедельные каникулы и быть уверенными, что их присутствие в Вашингтоне не потребуется. Источники телекомпании считают наиболее вероятным сроком перехода процедуры импичмента из Палаты представителей в Сенат неделю, начинающуюся 6 января 2020 года.

Лидеру республиканского большинства в Сенате надлежит провести консультации с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером, чтобы согласовать порядок и правила того, как процедура импичмента президента страны Дональда Трампа должна проходить в верхней палате законодательного органа. Сроки проведения таких консультаций пока не известны, уточнила CNN.

В среду в нижней палате Конгресса проходят шестичасовые дебаты по импичменту. По их итогам Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа.

Теги
СШАМакконнелл, МитчТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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