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Следствие наложило арест на имущество бывшего президента Армении Саргсяна

Политика обвиняют в хищении государственных средств на сумму $1 млн

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Специальная следственная служба Армении (ССС) приняла решение наложить арест на имущество бывшего президента страны Сержа Саргсяна, обвиняемого в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Об этом в среду вечером сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Решением следствия наложен арест на имущество Саргсяна в размере причиненного ущерба", - отметили в пресс-службе.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря предъявила обвинение Саргсяну в связи с тем, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств на сумму 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты группой должностных лиц.

Лидер Республиканской партии Армении Саргсян - одна из ключевых фигур в армянской политике. В 2008-2018 годах он являлся президентом страны. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран премьер-министром, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля того же года подал в отставку.

Теги
АрменияСаргсян, Серж Азатович
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