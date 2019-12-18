Комитет Палаты представителей одобрил создание группы по борьбе с коррупцией за рубежом

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил в среду законопроект, обязывающий американскую администрацию создать межведомственную группу для надзора за мерами по борьбе с коррупцией за рубежом. Трансляция заседания комитета велась на его сайте.

Инициатива "Закон о противодействии клептократии России и других зарубежных стран" направлен на финансирование зарубежных усилий по борьбе с коррупцией "в поддержку демократии". Она также обязывает создать в структуре Министерства финансов антикоррупционный фонд, который будет курировать межведомственная группа. В фонд будут поступать средства в рамках закона о борьбе с коррупцией за рубежом от 1977 года. Данный акт имеет экстерриториальное действие и позволяет американским властям штрафовать иностранных коррупционеров на миллионы долларов ежегодно. Именно 5% этих средств и будет отправляться в фонд.

В свою очередь средства фонда будут использованы на зарубежные программы по борьбе с коррупцией. Кроме того, отмечается в законопроекте, Госдепартамент должен учредить в каждом из посольств должность координатора, отвечающего за усилия по борьбе с коррупцией в той или иной стране. Инициатива обязывает американские власти создать интернет-платформу для облегчения доступа к отчетам и материалам о борьбе с коррупцией.

Авторы законопроекта - Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) и Билл Китинг (демократ от штата Массачусетс) - утверждают, что российские власти и "олигархи слишком долго действовали безнаказанно, манипулируя финансовыми системами США и Европы с целью скрыть свои незаконные доходы". Несмотря на то, что в названии инициативы указана Россия, она направлена на борьбу с клептократией по всему миру.

Аналогичный законопроект на прошлой неделе был внесен в Сенат Конгресса.