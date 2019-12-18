Оппозиция захватила место главы аграрного комитета Рады при рассмотрении вопроса о земле

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее политические соратники, а также представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" захватили место председателя комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики, чтобы заблокировать дальнейшее рассмотрение правок к законопроекту о продаже земли сельхозназначения.

Несколько десятков представителей двух оппозиционных сил устроили потасовку у места главы комитета, таким образом, вытеснив его. После этого рассмотрение правок к документу стало невозможным. Депутаты, в том числе Тимошенко, продолжают стоять у места, где должен сидеть глава комитета.

Оппозиционеры прибегли к таким действиям в связи с несогласием с тем, каким образом рассматриваются правки. В частности, они выступили против того, что изменения рассматриваются слишком быстро - на каждую поправку выделяется около 30 секунд. Кроме того, депутаты считают, что голосование по поправкам проходит неправильно, так как непонятно, сколько членов комитета и как голосуют.

"Сейчас здесь пытаются продать нашу родину. Мы держим оборону, чтобы хоть как-то пытаться противостоять этому безумию, которое уничтожит будущее наших детей", - заявил депутат от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич. Он призвал народ Украины "подниматься и остановить безумие".

Скандальный законопроект

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Документ предусматривает снятие запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать земельные участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Документ вызвал волну негодования у оппозиции и представителей аграрной сферы. По мнению оппонентов проекта, земля будет продана за бесценок, а норма о концентрации земли у одного собственника в пределах 200 тысяч га позволит небольшому количеству инвесторов скупить всю страну.

У здания Рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект во втором чтении, проходит акция протеста. Во вторник этот митинг перерос в противостояние с силовиками, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и двое журналистов, 26 правонарушителей были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду перенести рассмотрение скандального закона на 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заверил, что украинская земля не будет продаваться иностранцам до соответствующего решения на всенародном референдуме.