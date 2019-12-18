Эксперты рассказали, чего опасаются американцы в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Возможность вооруженной конфронтации России и стран НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня в будущем году маловероятны, гораздо больше американцев беспокоят киберугрозы и угрозы терактов. С таким утверждением выступила в среду нью-йоркская организация "Совет по международным отношениям" в 12-м ежегодном докладе "Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить".

"Из 30 потенциальных проблем, перечисленных в нынешнем исследовании, лишь две считаются маловероятными в будущем году, - говорится в документе. - Это военная конфронтация России и государств - членов НАТО и кризис в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня. Несмотря на малую вероятность таких событий, они включены в перечень из-за того, что они имели бы важное значение для Соединенных Штатов".

На первые места в перечне возможных угроз составители доклада поставили крупную кибератаку с тяжелыми последствиями, теракт с большим числом жертв или конфронтацию с Ираном или КНДР. "Угроза кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры США, в том числе на системы, используемые для подсчета голосов, занимает первое место в списке уже второй год подряд, - отмечается в исследовании. - Обеспокоенность по поводу возможности теракта в США с большим числом жертв стоит на втором месте в перечне. Крупная конфронтация США с Ираном или Северной Кореей вызывают наибольшую озабоченность среди международных проблем".

Как отметили авторы доклада - руководитель "Центра превентивных действий" Пол Стейрс и генерал Джон Весси - "в исследовании перечислено больше потенциальных проблем на 2020 год, чем когда-либо прежде, что, вероятно, отражает существующую озабоченность положением дел в мире".

"Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations) - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами являются около 4,9 тысячи бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.