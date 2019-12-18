США не смогли лишить постпреда Венесуэлы полномочий в ООН

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду резолюцию по подтверждению полномочий постпредов при организации. В числе прочих ГА подтвердила полномочия постпреда Венесуэлы Самуэля Монкады, несмотря на протест США. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает корреспондент ТАСС.
В докладе комитета по проверке полномочий отмечается, что "представитель Соединенных Штатов Америки отмежевалась от принятой Комитетом резолюции только потому, что в ней были признаны полномочия, представленные представителем Мадуро от имени Боливарианской Республики Венесуэла".
Выступая на заседании Генассамблеи сам Монкада отметил, что утверждение его полномочий послужит укреплению мира в Венесуэле. "Сегодня стало ясно, что свободная, суверенная и независимая Венесуэла разгромила кампанию США, но, главным образом, что она может рассчитывать на поддержку большей части международного сообщества в деле защиты мира и Устава ООН" - подчеркнул он.
В апреле вице-президент США Майкл Пенс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Совбез "должен отозвать мандат представителя Венесуэлы в ООН, признать временным президентом Хуана Гуайдо". Как стало известно ТАСС, после этого США действительно обращались в соответствующий комитет ГА ООН с запросом лишить Самуэля Монкаду полномочий постпреда Венесуэлы.