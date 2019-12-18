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СМИ: экс-министр образования Хасан Диаб может возглавить правительство Ливана

В четверг пройдут консультации президента Мишеля Ауна с парламентскими фракциями

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Технократ Хасан Диаб, занимавший пост министра образования Ливана в 2011-2014 годах, может получить поддержку большинства депутатских фракций и стать новым главой правительства республики. Об этом сообщил в среду новостной портал Elnashra. По его информации, в поддержку кандидатуры Диаба склоняются шиитские организации "Амаль" и "Хезболлах", а также Свободное патриотическое движение (СПД), которое располагает крупнейшим блоком в парламенте - 28 из 128 мест.

В четверг во дворце Баабда пройдут консультации президента Ливана Мишеля Ауна с парламентскими фракциями. Как ожидается, по их результатам будет назван новый премьер-министр республики.

29 октября на фоне волны массовых протестов, охвативших страну, ушел в отставку глава коалиционного кабинета Саад Харири. Этот суннитский политик, являющийся лидером движения "Аль-Мустакбаль", заявил в среду, что не будет претендовать на пост премьера. Причиной такого решения Харири назвал отказ основных политических партий поддержать его предложение о создании правительства технократов в ответ на требования участников протестных акций.

Движение "Аль-Мустакбаль" выдвинет на совещании в четверг собственного кандидата в премьер-министры. Портал Elnashra не исключает, что им может стать Навваф Салям, работавший постпредом Ливана при ООН в 2007-2017 годы и избранный в 2018 году членом Международного суда ООН. Ранее и.о. главы МВД Райя аль-Хасан опровергла в интервью телеканалу LDC, что "Аль-Мустакбаль" собирается поддержать ее кандидатуру.

В преддверии консультаций президента с парламентскими фракциями ливанские власти приняли повышенные меры безопасности. В центре Бейрута и на основных автострадах размещены дополнительные армейские патрули с тем, чтобы не допустить в ночные часы уличных столкновений.

Начавшиеся 17 октября массовые демонстрации парализовали экономическую жизнь Ливана, который находится на грани финансового коллапса. В условиях обостряющегося кризиса спикер парламента Набих Берри призвал к созданию правительства национального спасения.

Теги
ЛиванАун, МишельХарири, Саад
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