Ряд демократов поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Более трех десятков демократов убеждают спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отложить до более подходящего времени передачу в Сенат двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на конгрессмена-демократа Эрла Блуменауэра (от штата Орегон).

По его словам, идея заключается в том, чтобы сначала дождаться согласия республиканцев на вызов свидетелей, предложенных демократами, для дачи показаний на вероятных слушаниях по импичменту в верхней палате Конгресса США. Во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл выступил против предложения Демократической партии о вызове свидетелей.

Блуменауэр информировал, что обсуждал вопрос отсрочки с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером, главой спецкомитета по разведке Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), конгрессменом Хакимом Джеффрисом (демократ от штата Нью-Йорк) и с более 30 других законодателей. "Все заинтересованы", - сказал он, добавив, что передал содержание своих разговоров с однопартийцами Пелоси несколько дней назад. "Она заявила, что размышляет над этим, но не определилась пока", - признал Блуменауэр.

В среду в нижней палате Конгресса проходят шестичасовые дебаты по импичменту. По их итогам Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа.