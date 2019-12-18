США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая. Об этом заявил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.

"Полярная шапка отступает, и это происходит уже в течение какого-то времени", - сказал он. "Это открывает возможности для деятельности: торговли, туризма", - подчеркнул военачальник. "Этот регион становится все более активным. Китай и Россия больше сотрудничают в Арктике. И я советую Российской Федерации подумать над этим, потому что я не уверен, что интересы Китая - это одновременно и интересы России, и наоборот", - считает Фогго.

"Россия недавно сделала определенные заявления, что если вы используете Северный морской путь, то нужно за 45 суток запрашивать разрешение, они также отправляют на борт российских лоцманов. Мы, как правило, не склонны делать нечто подобное, потому что мы рассматриваем его (Северный морской путь - прим. ТАСС) в качестве транзитного коридора, на нем должна быть свобода судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - заявил адмирал.

Он напомнил, что Вашингтон рассматривает нынешнюю ситуацию в мире как "соперничество великих держав: [Соединенных Штатов] с Китаем и Россией". В связи с этим Пентагон стремится усилить американский флот, в том числе количественно. "Больший приоритет отдается Китаю, то есть деятельности в Западно-Тихоокеанском регионе. Но существует также значительная заинтересованность в Арктике, интерес в том, чтобы ситуация в Арктике оставалась спокойной", - добавил военачальник.

В марте 2019 года правительство РФ ввело новые правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (СМП), согласно которым военные корабли и суда обязаны уведомить Россию о своих планах за 45 суток, а также в обязательном порядке допускать на борт российских лоцманов. В случае несоблюдения указанных требований кораблям может быть отказано в проходе, а в случае несанкционированного движения по СМП Россия оставляет за собой право применять "чрезвычайные меры".