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В Австралии из-за лесных пожаров введен режим ЧС в штате Новый Южный Уэльс

Уровень пожарной опасности пока не считается катастрофическим, отмечают местные власти

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории штата новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней. Об этом в четверг сообщила премьер-министр региона Глэдис Береджиклян во время брифинга для в Сиднее.

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По словам премьера, хотя пока уровень пожарной опасности не считается катастрофическим, но ситуация достаточно серьезная, чтобы объявить чрезвычайное положение на следующие семь дней. Это заявление главы региона означает, что в течение следующей недели часть полномочий властей штата будет передана комиссару региональной пожарной службы (NSWRFS) Шейну Фитцсиммонсу, который получит право объявить срочную эвакуацию людей и имущества, закрывать любые дороги и магистрали на территории штата и отключать основные коммуникации и коммунальные услуги.

В настоящий момент на территории региона зафиксированы 96 лесных пожаров, 53 из которых остаются нелокализованными. "Чрезвычайная пожарная опасность объявлена для большого Сиднея, Иллаварры, Шолхэйвена и ряда южных районов", - указано в сообщении NSWRFS. По словам Фитцсиммонса, сильный ветер наряду с жаркой и сухой погодой, установившейся на всей территории штата, существенно затрудняет борьбу с огнем.

Сложной остается пожарная обстановка и на северо-востоке континента, где накануне была объявлена эвакуация для города Саншайн-Кост, расположенного на в 100 км к северу от Брисбена. Также из-за лесных пожаров были выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации для городов Перегиан-Спрингс, Вейба и Вейба-Даунс.

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