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В США проверяют сообщения о проникновении неизвестного в поместье Трампа

По данным газеты The Palm Beach Post, сотрудники полиции допросили женщину, имя которой не раскрывается

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в штате Флорида в среду начали расследование в связи с тем, что на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, предположительно, проник неизвестный. Об этом сообщила газета The Miami Herald.

Как отмечает издание, представители полицейского управления города Палм-Бич подтвердили, что начали расследование в связи с неким инцидентом, однако не представили подробностей.

Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя которой не раскрывается. Она якобы может иметь отношение к несанкционированному проникновению на территорию Мар-а-Лаго.

В ноябре федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая Чжан Юйцзин за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта. Как отмечала The Miami Herald, Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. На момент вынесения приговора Чжан Юйцзин уже находилась под стражей в течение примерно восьми месяцев. В настоящее время она ожидает депортации в Китай.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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