В Лондоне призвали соблюдать договор, гарантирующий уважение прав жителей Гонконга

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Положения Совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга должны соблюдаться, чтобы обеспечить стабильность на территории специального административного района КНР. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном пресс-службой ведомства по случаю 35-летия с момента подписания декларации.

"В соглашении между Соединенным Королевством и Китаем ясно оговаривалось, что высокая степень автономии Гонконга, его права и свободы останутся неизменны в течение 50 лет. Взятые на себя Китаем обязательства гарантировать, среди прочего, свободу судов, верховенство закона и соблюдение права на свободу выражения, жизненны важны для процветания Гонконга и сохранения присущего ему образа жизни, - говорится в заявлении. - Гонконг переживает период наибольших потрясений с момента его передачи [КНР]. Как одна из сторон, подписавших совместную декларацию, Соединенное Королевство серьезно относится к выполнению данных обязательств и поддерживает применение принципа "одна страна, две системы". Единственный способ гарантировать успех Гонконга и стабильность на его территории в будущем - соблюдать эти обязательства и учитывать законное беспокойство жителей Гонконга с помощью конструктивного политического диалога".

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако, в течение последнего месяца ситуация в городе остается спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.

За время протестов власти Великобритании, передавшей Гонконг КНР в 1997 году, неоднократно заявляли о необходимости соблюдения прав жителей автономного района, а также призывали власти КНР и участников протестов вести диалог и не прибегать к насилию. Представители МИД Китая обвинили Лондон в поддержке протестующих и вмешательстве во внутренние дела КНР.