Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. Теперь члены Палаты представителей перейдут к голосованию по второй статье обвинения, согласно которой главе Белого дома инкриминируется препятствование расследованию Конгресса.

Также Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила вторую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа. За обвинение главы государства в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.