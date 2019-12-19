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Начало процедуры импичмента Трампа
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Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента

За то, чтобы обвинить действующего президента в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей
Здание Конгресса США Michael Reynolds/EPA
Описание
Здание Конгресса США
© Michael Reynolds/EPA

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

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За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. Теперь члены Палаты представителей перейдут к голосованию по второй статье обвинения, согласно которой главе Белого дома инкриминируется препятствование расследованию Конгресса.

Также Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила вторую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа. За обвинение главы государства в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

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Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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