Трамп: демократы в Палате представителей пытаются отменить результаты выборов 2016 года

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года, по итогам которых он занял президентский пост. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.