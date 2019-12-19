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Начало процедуры импичмента Трампа
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Трамп: демократы в Палате представителей пытаются отменить результаты выборов 2016 года

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года, по итогам которых он занял президентский пост. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.

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"Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", - сказал он.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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