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СМИ: в Японии обыскивают штаб-квартиру депутата в рамках дела о казино

Обыски прошли также в региональных представительствах парламентария, которого подозревают в нелегальных связях с китайским игорным бизнесом

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Специальная группа Токийской прокуратуры провела в четверг обыск в столичной штаб-квартире депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукасы Акимото, которого подозревают в нелегальных связях с китайским игорным бизнесом. Как сообщает в прямом эфире национальное телевидение, обыски прошли также в региональных представительствах политика, а также на квартире его секретаря.

Депутат Акимото неоднократно занимал посты парламентского заместителя ряда министров, был ответственным за вопрос о внедрении в Японии казино, которые до недавнего времени были в стране запрещены. Следствие, в частности, зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляет активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся курортов.

По данным прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере по меньшей мере десятков тыс. долларов. Следствие намерено выяснить, какое отношение мог иметь депутат к таким махинациям.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Постепенно его предполагается дополнять документами, уточняющими порядок работы таких заведений. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность.

Пока в Японии идет обсуждение вопроса о том, где будут размещаться казино, которые предполагается использовать для привлечения туристов в провинциальные города. Первые игорные зоны предполагается создать к 2023 году.

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ЯпонияКитай
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