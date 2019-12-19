МИД Китая: ООН является важной платформой для стратегического сотрудничества России и КНР

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. ООН является важной платформой для стратегического сотрудничества России и Китая, а также продвижения международной справедливости и правосудия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"ООН является наиболее важной международной платформой для России и Китая с точки зрения продвижения стратегического сотрудничества, обеспечения международной справедливости и правосудия", - сказал Ван И, его слова в четверг приводятся на сайте МИД КНР. "Китай готов и дальше тесно сотрудничать с Россией, оказывать взаимную поддержку и нести ответственности за поддержание мира и стабильности в мире", - подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства также указал на то, что двум сторонам нужно укреплять сотрудничество и обмены на всех уровнях в мире, который "переживает сегодня глубокие, невиданные за последнее столетие изменения".

Как говорится в сообщении МИД КНР, Ван И и Лавров также обсудили взаимодействие двух стран в Совете Безопасности ООН, обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, а также вопросам международной и региональной стабильности.