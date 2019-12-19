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Ситуация на Корейском полуострове

МИД КНР: шестисторонние переговоры и снятие санкций является лучшим решением вопроса КНДР

Замминистра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй прокомментировал проект резолюции Китая и России

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Возобновление шестисторонних переговоров, а также частичное снятие санкций является лучшим предложением по решению вопроса Корейского полуострова. Так в четверг на специальном брифинге заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй прокомментировал проект резолюции Китая и России по КНДР.

"В проекте Китая и России действительно упоминается цель денуклеаризации, важность продолжения диалога, в частности возобновления шестисторонних переговоров", - сказал Ло Чжаохуэй. Документ также говорит о частичном снятии санкций, отметил он.

"Мы верим, что в нынешних условиях это лучшее предложение по решению вопроса Корейского полуострова, поддержанию там мира и стабильности", - указал замминистра. Он также добавил, что российско-китайский проект демонстрирует вклад двух стран в решение проблемы КНДР.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях.

Теги
СШАКНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
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