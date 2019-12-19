Трамп заявил, что в США впервые безосновательно проводят процедуру импичмента

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что он является первым в истории американским лидером, в отношении которого процедуру импичмента начали совершенно безосновательно. Об этом глава Белого дома заявил в среду во время выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

"Это первый импичмент, когда нет никакого преступления", - сказал Трамп. "Скажите мне, пожалуйста, что я совершил?" - подчеркнул он, отметив, что демократы обвиняют его в нарушении Конституции США, хотя не могут ясно объяснить, о каких именно преступлениях идет речь.

"Я первый, в отношении кого объявляют импичмент, когда не было никакого преступления", - добавил американский лидер. "Мне очень весело", - заверил Трамп. Он отметил, что "его совершенно не беспокоит" происходящее. "Они обесценили процедуру импичмента", - подчеркнул Трамп, говоря о демократах.

Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.