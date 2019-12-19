{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Документ является "грязным продуктом политических заговоров враждебных сил", заявил постпред Северной Кореи Ким Сон

ТАСС, 19 декабря. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон подверг критике резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о ситуации с правами человека в народной республике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Резолюция не имеет ничего общего с подлинным содействием и защитой прав человека, поскольку она является грязным продуктом политических заговоров враждебных сил, которые стремятся подорвать достоинство и репутацию КНДР и разрушить нашу социальную систему", - приводит агентство слова постпреда.

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР". Документ, соавторами которого выступили несколько десятков стран, включая США, был одобрен консенсусом без проведения голосования.

За последние годы в ООН было принято 14 резолюций, посвященных проблематике прав человека в КНДР.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Боливия обратится в Интерпол в связи с ордером на арест Эво Моралеса
В отношении экс-президента начата обычная процедура уголовного преследования, отметил генпрокурор республики Ланчипа Понсе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС