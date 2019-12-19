КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

ТАСС, 19 декабря. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон подверг критике резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о ситуации с правами человека в народной республике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Резолюция не имеет ничего общего с подлинным содействием и защитой прав человека, поскольку она является грязным продуктом политических заговоров враждебных сил, которые стремятся подорвать достоинство и репутацию КНДР и разрушить нашу социальную систему", - приводит агентство слова постпреда.

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР". Документ, соавторами которого выступили несколько десятков стран, включая США, был одобрен консенсусом без проведения голосования.

За последние годы в ООН было принято 14 резолюций, посвященных проблематике прав человека в КНДР.