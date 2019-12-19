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Начало процедуры импичмента Трампа

Пелоси сообщила, что демократы еще не назначали представителей на процесс в Сенате

Спикер Палаты представителей не стала конкретизировать, когда демократы определятся с кандидатурами

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не стала конкретизировать, когда демократы определятся с кандидатурами, которые выступят в качестве обвинителей в Сенате в рамках процедуры импичмента. Пелоси вышла к журналистам после утверждения в нижней палате в среду вечером обвинительного заключения в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

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"Мы не можем назвать представителей, пока не узнаем, что из себя будет представлять процесс в Сенате, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Я надеюсь, что это будет скоро <...> Пока же мы не видели, чтобы это выглядело честным для нас".

Как отметил на этом же брифинге глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам Шифф, вопрос сейчас состоит в том, "сможет ли Сенат выполнить свой долг". "Вопрос сейчас в том, позволит ли [лидер республиканского большинства в Сенате] Митч Макконнелл провести честный процесс в Сенате, позволит ли вызвать свидетелей, заслушать показания и представить документы, - сказал Шифф. - Да, процесс должен быть честным по отношению к президенту, как и по отношению к американцам".

Палата представителей утвердила две статьи обвинения против президента США: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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