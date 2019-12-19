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Исполнение обязанностей посла Казахстана в России возложено на Нуржана Каджиакбарова

На этой должности он сменит Имангали Тасмагамбетова

НУР-СУЛТАН, 19 декабря. /ТАСС/. Нуржан Каджиакбаров будет исполнять обязанности посла Казахстана в России после освобождения от должности посла республики в РФ Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Обязанности посла сейчас выполняет советник-посланник Нуржан Каджиакбаров. Я вчера подписал специальный приказ, он исполняет обязанности временного поверенного в делах Республики Казахстан в Российской Федерации. Он будет исполнять обязанности до назначения нового посла и до того, как новый посол вручит верительные грамоты президенту России", - рассказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о том, кто будет исполнять обязанности вместо Тасмагамбетова.

Глава МИД Казахстана также выразил мнение о возможности Тасмагамбетова продолжить работу в дипломатических кругах. "Он уволен по собственному желанию и в связи с достижением пенсионного возраста, поэтому, я так понимаю, что в системе МИД он не остается", - пояснил Тлеуберди.

18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности посла республики в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. 63-летний Тасмагамбетов занимал должность посла Казахстана в России с февраля 2017 года. В разные годы работал заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации Астаны (ныне Нур-Султан) и Алма-Аты.

Теги
КазахстанРоссияТасмагамбетов, Имангали НургалиевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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