Си Цзиньпин на следующей неделе встретится с лидерами Южной Кореи и Японии

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые прибудут в Китай для участия в 8-й трехсторонней встрече руководства Китая, Южной Кореи и Японии в городе Чэнду. Об этом в четверг на специальном брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй.

"Позвольте мне отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с лидерами Южной Кореи и Японии", - сказал Ло Чжаохуэй.

Трехсторонний саммит Китая, Республики Корея и Японии состоится в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) 23-24 декабря. С китайской стороны в нем примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цэцян. Как сказал заместитель министра иностранных дел Китая, "руководство трех стран придает большую важность предстоящей встрече, она также представляет большой интерес для международного сообщества".

По словам Ло Чжаохуэя, участники саммита обсудят, "как углубить практическое сотрудничество с учетом интересов сторон", обменяются взглядами по таким вопросам, "как наука и технологии, инновации, устойчивое развитие, старение населения, человеческие обмены, новые направления и идеи для сотрудничества".

"Встреча подтвердит приверженность сторон принципам многосторонности и свободной торговли, <…> поможет укреплению региональной стабильности, - подчеркнул Ло Чжаохуэй. - Участники саммита также обсудят ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес".

Заместитель министра иностранных дел Китая отметил, что "в ходе встречи будет выработан план будущего сотрудничества на высшем уровне и подтверждена приверженность сотрудничеству трех стран". "По итогам, как ожидается, будет обнародовано общее видение развития сотрудничества в ближайшее десятилетие", - резюмировал Ло Чжаохуэй.