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Политический кризис в Боливии

Боливия обратится в Интерпол в связи с ордером на арест Эво Моралеса

В отношении экс-президента начата обычная процедура уголовного преследования, отметил генпрокурор республики Ланчипа Понсе

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Боливии обратятся за помощью в Интерпол в связи с выданным прокуратурой ордером на арест экс-президента Эво Моралеса. Об этом сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

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"[Генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа Понсе] сообщил, что прокуратура просит передать ордер на арест полиции для его исполнения, и что она обратится с просьбой о сотрудничестве к Интерполу", - говорится в заявлении.

По словам генпрокурора, МИД республики также будет задействован "для активизации всех возможных механизмов сотрудничества". Кроме того, Ланчипа Понсе отметил, что в отношении Моралеса была начата обычная процедура уголовного преследования, так как преступления, в которых он подозревается, были якобы совершены после его отставки.

В среду министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Экс-президент назвал ордер незаконным и противоречащим конституции.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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