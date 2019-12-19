Лукашенко подтвердил участие в неформальном саммите СНГ 20 декабря

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба белорусского лидера. Кроме того, глава белорусского государства намеревается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. "В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений", - информирует президентская пресс-служба.

Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности содружества.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президента Лукашенко и Путина. На ней президенты не подписали 8 из 31 дорожных карт углубленной интеграции в Союзном государстве. Тогда же руководители стран договорились встретиться снова 20 декабря.