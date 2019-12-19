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США поставят Великобритании, Нидерландам и ОАЭ новейшие вертолеты Apache

В Пентагоне не уточнили количество вертолетов, которое предполагается поставить каждой из стран

ТАСС, 19 декабря. США поставят Великобритании, Нидерландам и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) новейшую версию вертолета Apache, AH-64E Apache Guardian. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Пентагона.

"Компании Boeing выдан контракт стоимостью $564,5 млн на производство боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian в интересах Великобритании, Нидерландов и ОАЭ. Ожидается, что работы будут выполнены к 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении. При этом не уточняется количество вертолетов, которое предполагается поставить каждой из стран.

В пресс-службе Минобороны США пояснили, что в ходе выполнения контракта ранее разработанные модификации боевого AH-64 Apache будут модернизироваться до уровня AH-64E.

Вертолет AH-64E Apache Guardian - модернизированная версия AH-64 Apache, который применяется вооруженными силами США с 1984 года. По состоянию на декабрь 2019 года AH-64 является самым распространенным в мире боевым вертолетом.

Теги
СШАОАЭВеликобританияНидерланды
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