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Начало процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США в третий раз в истории утвердила статьи импичмента президента

Дональд Трамп назвал голосование за его импичмент "политическим самоубийством" Демократической партии
Описание
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Соединенных Штатов, в отношении которого Палата представителей Конгресса страны утвердила обвинение в рамках процедуры импичмента. Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса.

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Заседание по импичменту началось в Палате представителей в среду в 9:00 по местному времени (17:00 мск). Практически сразу после этого республиканцы выдвинули предложение о его немедленном прекращении, однако оно было отклонено в ходе голосования. Затем лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти (от штата Калифорния) попытался вынести на обсуждение резолюцию, осуждающую действия председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ, от штата Нью-Йорк) и главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния) за их действия в рамках процедуры импичмента. Однако Палата представителей, находящаяся в данный момент под контролем демократов, заблокировала и эту инициативу.

После двух попыток республиканцев отсрочить предстоящее в конце дня голосование конгрессмены перешли к обсуждению процедурных вопросов. Планировалось, что на это уйдет час, вышло немного дольше, однако в конечном итоге правила проведения заседания все же были утверждены, законодатели перешли к шестичасовым дебатам по импичменту. Это время было поделено поровну между республиканцами и демократами, таким образом у представителей каждой партии было в общей сложности по три часа на то, чтобы изложить свою точку зрения.

Ход обсуждения резолюции

Начала прения спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. "То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - заявила она и назвала Трампа "постоянной угрозой национальной безопасности" США. По словам спикера, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в отношении него процедуру импичмента.

Далее законодатели от обеих партий получили возможность высказать свое мнение. Республиканцы выступали с критикой в адрес демократов и начатого ими процесса импичмента, называя его "ужасным", слишком "спешным", указывая на отсутствие доказательств вины президента и "ненависть" к главе Белого дома его политических оппонентов.

"Это голосование не имеет ничего общего с Украиной, оно не имеет ничего общего со злоупотреблением властью и препятствованием Конгрессу. Это голосование касается лишь одного - они ненавидят этого президента, они ненавидят тех из нас, кто голосовал за него", - парировал конгрессмен Крис Стюарт (от штата Юта). В свою очередь Майк Келли (от штата Пенсильвания) сравнил день голосования по импичменту с атакой на Перл-Харбор. "7 декабря 1941 года в США произошло ужасное событие, и президент [США Франклин] Рузвельт сказал о нем: "Этот день останется днем позора". Сегодня, 18 декабря 2019 года, еще один день, который будет днем позора", - сказал он.

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Однако не все представители Республиканской партии выражали свое несогласие с происходящим словами. "В день сложных словесных дебатов я решил использовать свое время, чтобы подробно перечислить серьезные правонарушения, совершенные президентом Соединенных Штатов. Я сделаю это сейчас", - сказал Расс Фулчер (от штата Айдахо), поднявшись на трибуну, после чего все оставшееся у него на выступление время - около 20 секунд - демонстративно молчал, показывая тем самым, что не считает Трампа виновным в чем-либо. Однопартиец Фулчера Билл Джонсон (от штата Огайо) же превратил свое выступление в "минуту молчания" в память о голосах, отданных американцами в поддержку Трампа на выборах 2016 года.

В свою очередь демократы критиковали президента, обвиняя его в том, что он поставил свои "политические интересы выше [интересов] национальной безопасности". Как и среди республиканцев, в числе демократов тоже были те, кто проявил оригинальность. Так, Эл Грин (от штата Техас) во время своего выступления поставил рядом с собой плакат с фотографией маленькой плачущей девочки из Гондураса, изображение которой в 2018 году попало на обложку журнала Time и для многих стало символом миграционной политики хозяина Белого дома.

От республиканцев заключительное слово произносил Маккарти, выразивший уверенность в том, Трамп "останется президентом, когда процедура импичмента закончится". Из демократов последним слово взял Шифф, высказавшись в поддержку импичмента. Его выступление сопровождалось возгласами недовольства со стороны политических оппонентов и аплодисментами однопартийцев. На этом обсуждение резолюции по импичменту было завершено, конгрессмены перешли к голосованию.

Не все демократы "за"

Голосование по каждой из двух статей обвинения проводилось отдельно. В поддержку первого пункта обвинения проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против проголосовали 198 конгрессменов, один также воздержался.

В первом случае среди противников обвинения Трампа были двое демократов - Джефф ван Дрю (от штата Нью-Джерси), который в скором времени, как ожидается, перейдет в Республиканскую партию, а также Колин Петерсон (от Миннесоты). В октябре они также были единственными демократами, проголосовавшими против принятия резолюции, официально поддерживающей импичмент.

При голосовании по второй статье обвинения против высказались уже трое членов Демократической партии - к ван Дрю и Петерсону присоединился Джаред Голден (от штата Мэн).

Воздержавшимся законодателем в обоих случаях оказалась Тулси Габбард (от штата Гавайи), входящая в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. "Я не могла с чистой совестью голосовать против импичмента, потому что считаю президента Трампа виновным в правонарушениях. Я также не могла... голосовать за импичмент, потому что снятие действующего президента с должности не должно быть кульминацией ангажированного процесса, подпитываемого межпартийной враждой, которая так сильно разделила нашу страну", - объяснила она позднее свое решение.

"Политическое самоубийство"

У Трампа в день голосования по импичменту в Палате представителей было запланировано выступление перед сторонниками в штате Мичиган. Согласно графику Белого дома, перед собравшимися он должен был появиться в 19:00 по местному времени, однако задержался примерно на час, в результате на трибуну он вышел практически в одно время с началом голосования. Незадолго до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщил журналистам, что президент сначала выступит с рождественской речью, которая займет порядка 30 минут или около трети всего выступления, которое, таким образом, продлится до полутора часов.

Трамп действительно начал свою речь с отвлеченных тем, однако практически сразу после того, как Палата представителей утвердила первую статью обвинения, переключился на импичмент. Речь в итоге продлилась более двух часов.

Хозяин Белого дома назвал голосование "маршем политического самоубийства Демократической партии". Трамп обвинил демократов в том, что именно они подрывают американскую демократию и приносят "боль и страдание... республике ради своих собственных личных и партийных интересов". По его словам, сторонники отстранения его от должности тем самым "открыто выражают свою глубокую ненависть... к американским избирателям" и стремятся по сути аннулировать результаты выборов 2016 года, по итогам которых он занял пост президента.

За это, по его мнению, демократы расплатятся на следующих выборах в 2020 году, поскольку американский избиратель отвернется от них. Трамп убежден, что "десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки", чтобы сместить Пелоси и других демократов с их постов.

Президент убежден, что является первым в истории американским лидером, в отношении которого процедуру импичмента начали совершенно безосновательно. В связи с этим он абсолютно не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, поскольку уверен в собственной невиновности.

Пресс-служба Белого дома в свою очередь назвала происходящее одним из "самых постыдных политических эпизодов в истории <...> страны". "Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан", - подчеркивается в заявлении.

Дело за Сенатом

Согласно американскому законодательству, теперь одобренное Палатой представителей обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Сенаторы на таком процессе выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены могут уже в среду рассмотреть резолюцию, в которой будут обозначены имена тех законодателей, которые выступят в качестве стороны обвинения на процессе в Сенате. Эта же резолюция должна была одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако заседание Палаты представителей было объявлено закрытым вскоре после объявления результатов голосования по второму пункту обвинения. Как объяснила позднее на пресс-конференции Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс" в верхней палате. При этом она не ответила на вопрос о том, может ли она гарантировать, что обвинение поступит в Сенат. "Это было нашим намерением, но мы посмотрим, что будет там (в Сенате - прим. ТАСС)", - сказала она. "Мы не станем отправлять их (статьи обвинения - прим. ТАСС) сегодня, потому что сложно определить, кто будет представлять обвинение, пока мы не поймем условия своего участия", - добавила спикер нижней палаты.

Согласно утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета Джерролда Надлера или его представителей, однако уже в четверг Палата представителей завершит свою работу в этом году и уйдет на рождественские каникулы, к работе законодатели вернутся только 7 января 2020 года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до самих выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае, если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

С чего все началось

О начале процедуры импичмента Палата представителей объявила 24 сентября. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

До настоящего момента Палате представителей в рамках импичмента лишь дважды доводилось утверждать обвинение против действующего главы государства. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Оба впоследствии были оправданы верхней палатой Конгресса. В отношении еще одного американского лидера - Ричарда Никсона - импичмент был инициирован в 1974 году, однако он ушел в отставку со своего поста еще до финального голосования в нижней палате.

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СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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