Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

ТАСС, 19 декабря. Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг объект по производству оружия в секторе Газа, принадлежащий радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"В ответ на ракетный обстрел со стороны [сектора] Газа по Израилю ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в Газе, на котором производится оружие", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Ранее израильские военные информировали, что их система противовоздушной обороны в ночь на четверг перехватила запущенную из сектора Газа по Израилю ракету.