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Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф считает вынесенный ему приговор личной местью

Политик назвал решение суда подозрительным и подчеркнул, что верховенство закона игнорировалось на протяжении всего разбирательства

ТАСС, 19 декабря. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что вынесенный ему смертный приговор был мотивирован личной местью крупных чиновников. Об этом сообщил в четверг телеканал Geo.TV.

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"Рассмотрение моего дела было результатом личной мести определенных людей. Целью этих лиц, занимающих высокие должности и злоупотребляющих властью, являлся всего лишь один человек", - цитирует телеканал Мушаррафа. По его словам, "решение суда подозрительно, так как верховенство закона игнорировалось на протяжении всего разбирательства". "Никогда ранее суд не выносил вердикт, не позволив адвокатам и подсудимому высказаться в его защиту", - сказал политик.

Во вторник газета Dawn проинформировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.

Теги
ПакистанМушарраф, Первез
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