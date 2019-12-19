Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело в отношении власти за закон о продаже земли

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Об этом сообщила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая еще 3 декабря 2019 года была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от "Оппозиционной платформы - За жизнь" о совершенном преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование", - сказано в сообщении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает: речь идет о том, что в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", и депутатов от партии "Слуга народа", "содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")".

"То есть речь идет о деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины", - заявила оппозиция.

По мнению "Оппозиционной платформы - За жизнь", президент, правительство и Верховная рада, которые пытаются продавить преступное решение о продаже земель сельхозназначения, нарушают конституцию страны. Тем более, что большинство украинцев выступают категорически против открытия рынка земли.

Согласно данным социологической группы "Рейтинг", 73% граждан высказались против введения продажи земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, 15 областных советов (Волынский, Закарпатский, Тернопольский, Львовский, Черновицкий, Ивано-Франковский, Ровенский, Хмельницкий, Херсонский, Черкасский, Одесский, Черниговский, Винницкий, Житомирский и Полтавский), горсовет Киева и более 30 городских, районных, сельских и поселковых советов по всей территории Украины приняли решение о неприемлемости предоставления разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения до проведения всеукраинского референдума.

Как пишет "Оппозиционная платформа - За жизнь", "речь идет о предательстве национальных интересов - совершении представителями власти противоправных действий, направленных против государства Украина и украинского народа и содержащих признаки преступления".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" делает и будет делать все, чтобы защитить конституционные права украинских граждан, остановить преступную аферу по распродаже земель сельхозназначения - основного национального богатства Украинского народа и государства Украина", - заверила оппозиция.

Закон о земле

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать такие участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. При этом документом вводятся ограничения по концентрации земли в одних руках на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Законопроект также предусматривать возможность приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, но при условии регистрации ими юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. При этом в документе прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юридические лица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Одновременно законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, а также иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал также, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Власти намерены прописать это в законопроекте ко второму чтению.